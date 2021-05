Fleirtalet av norske kvinner føler seg skitne og skammar seg når dei har mensen

innenriks

Det går fram av ei undersøking Norstat og Mindshare har gjennomført for Care i samband med den internasjonale mensendagen fredag, 28. mai.

Heile 54 prosent av norske kvinner føler seg meir skitne når dei har mensen. Blant jenter i alderen 15 til 19 år er delen 82 prosent.

Skamkjensla kvinner føler, kjem til uttrykk ved at dei mellom anna skjuler bind og tampongar, noko 69 prosent svarer at dei har gøymt unna. Eit fleirtal skjuler òg smerter dei føler.

51 prosent av norske kvinner har følt dei må ta seg saman når dei har mensen, sjølv om dei har vondt. I alderen 15 til 39 år er delen over 60 prosent som seier dei føler dei må late som alt er bra, sjølv om det slett ikkje er tilfellet.

– Eg er overraska over at vi ikkje har komme lenger i Noreg. Medan likestillinga har gjort framsteg, og fleire tabu rundt sex har falle, har overraskande lite endra seg når det gjeld mensen, seier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i Care til NTB.

Blir ei hindring

Georgsen påpeikar sjølvmotseiinga i at noko så naturleg har vorte gjort unødvendig kompliserte ved at det er skambelagt og hysja ned.

– Ei kvinne har i snitt mensen over 450 gonger i livet. Ingen kvinner, nokon stad i verda, skal måtte føle skam rundt det. Når eg ser desse nedslåande tala knytt til mensen og skam i Noreg, er eg redd at mensen kan bli ei hindring. Med skamma som følgjer med mensen, skjønner eg at ein kan trekke seg unna viktige arenaer, om ein føler seg dårleg eller er redd for å blø igjennom, seier han.

Han seier at Cares globale arbeid for og med kvinner i utviklingsland opplever at mensen er ei stor hindring for mange kvinner globalt.

– I fleire land er tabu, feilinformasjon og dårleg tilgang til sanitærprodukt hindringar som går utover både skulegang og arbeidsliv, seier han, og legg til at pandemien har gjort alt verre.

PLAN Internationals rapport viser at korona har gjort det endå vanskelegare for mange jenter i verda å få tak i bind og tampongar, i tillegg til at det er færre stader jenter kan skifte og i nokre tilfelle få vaska seg. Det igjen hindrar dei frå å delta i samfunnet og gå på skulen.

Ekte blod provoserte

Dei siste åra har det vore nokre teikn til framsteg, mellom anna i reklamane for mensrelaterte produkt. Desse har tidlegare vore prega av kvitkledde, sedate og skjelmsk smilande kvinner og illustrasjonar av sugeevna til produkta med knallblå væske.

I 2013 vart reklamen «Camp Gyno» hylla som tidenes beste, der han tok i bruk dokker som spruta ketsjup, ungjenter som skreik i smerte, men var stolte av å menstruere.

I 2019 vart det hundrevis av klager til det australske tilsynet AdStandards då reklamefilmen #bloodnormal for første gong viste raudt blod i eit bind. Videoen, som vart brukt i fleire land, mellom anna i reklame for merket Libresse som blir selt i Noreg, normaliserte ei rekkje typiske situasjonar som er tabulagde rundt mensen.

Klagene vart avviste av AdStandards, som ikkje fann reklamen upassande, usmakeleg eller unødvendig.

Dei siste åra er det vakse fram ei større anerkjenning av at syklusen til kvinner òg er meir enn menstruasjonen, mellom dei meir kunnskap om korleis mensen endrar seg gjennom livet til ei kvinne, behovet for kunnskap om eggløysing og ikkje minst meir openheit rundt overgangsalderen.

