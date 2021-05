Fylkesordførar kritiserer testkonsertane til regjeringa

innenriks

Fredag gav regjeringa tommel opp til testprosjektet som opnar for tusenvis av nordmenn på konsertar i juni. Der vil publikum bli hurtigtesta for å undersøkje om det kan redusere smitterisikoen.

– Det er nokså krevjande å sjå at regjeringa no opnar for 3.000 menneske på testkonsertar fleire stader i landet, medan dei tviheld på at det skal vere forbode for 22 friske spelarar på ein 7.000 kvadratmeter stor fotballbane, seier fylkesordførar Tore O. Sandvik i Trøndelag.

Han seier at 50.000 fotballspelarar i breiddeidretten enno ikkje får trene som normalt, men dei kan gå på pub og eventuelt òg delta i testkonsertane.

– Det neste blir vel at konsertane skal haldast på fotballarenaer rundt omkring i landet, seier han.

