Høie med utepils-åtvaring: – Kald pils i sola har hurtig effekt

– Kald pils i sola har ofte veldig hurtig effekt, og meteren har ein tendens til å bli litt kort når promillen blir høg, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Det er meldt knallvêr over store delar av landet denne helga, og faren er at det kan skli litt ut i lystige lag.

– Planlegg for at du klarer å halde meteren gjennom heile kvelden, understrekar Høie.

Både helseministeren og dei andre helsetoppane er tydelege på at dei grunnleggjande koronareglane framleis må respekterast, sjølv om snart ein tredel av den norske befolkninga har fått første vaksinestikk.

– Pandemien er ikkje over

Det gjeld framleis å halde seg heime viss ein er sjuk, teste seg ved symptom, følgje smittevernråda der ein er – og halde god avstand til andre, understrekar assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NTB.

– Det er viktig å hugse at det framleis gjeld meterkrav no når ein er på utestader og at det er viktig å halde den avstanden heile kvelden og ikkje gløyme det når promillen blir høgare og feststemninga blir god.

– Er det god grunn til å feire no?

– Det er ingen grunn til å feire at vi er ferdig med pandemien i Noreg, for det er vi ikkje. Men samtidig så er det opna opp for moglegheiter for å vere meir sosial. Og det kan gå veldig bra, viss ein følgjer desse råda godt.

Oslo-Raymond: – Mogleg å ta seg ein god fest

Onsdag denne veka opna Oslo skjenkekranene etter eit halvt år med forbod, og på landsbasis vart skjenketidene utvida til midnatt og matserveringspåbodet ved skjenking vart fjerna frå torsdag av.

I hovudstaden har byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) allereie vore ute og drukke utepils. Han vil nødig heve nokon peikefinger midt i gjenopninga, men understrekar at dette ikkje er heilt over.

– Eg trur det er fullt mogleg å ta seg ein god fest og samtidig følgje reglane. Det er jo meldt knallvêr. Det er viktig no at vi ikkje vaknar til ein blåmåndag bokstaveleg talt. Det er opp til kvar enkelt, men eg trur folk er veldig godt førebudde, seier han til NTB.

Johansen meiner serveringsstadene og utestadene er veldig godt førebudde.

– Så er det litt sånn det har vore gjennom heile koronaen, at det er litt opp til kvar enkelt av oss, om du har vitet i behald og greier å halde avstand.

Vold: Planlegg uteaktivitetar

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet tilrår folk å setje seg utandørs i den grad det er mogleg.

– Det lurt å planleggje for uteaktivitetar. Det er til dømes meldt knallfint vêr i Oslo og andre stader, og då er det betre å vere ute enn tett på kvarandre innandørs.

– Er det lov å feire litt ekstra no?

– Eg synest i alle fall det er god grunn til å hyggje seg.

