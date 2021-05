Legemiddelverket: Vil følgje ekstra nøye med ved eventuell vaksinasjon av barn

innenriks

Fredag fekk Pfizer-vaksinen grønt lys av vitskapskomiteen i EUs legemiddelbyrå EMA for bruk på barn mellom 12 og 15 år. Den må først òg godkjennast av EU-kommisjonen formelt.

– Når EU-kommisjonen har sagt ja, som vi antek at dei gjer, vil han automatisk bli godkjend for bruk i Noreg, akkurat på same måte som i andre land, seier Madsen til NTB.

Folkehelseinstituttet skal vurdere om og eventuelt når vaksinen skal brukast på barn i Noreg.

EMA har gjort ei grundig vurdering og komme fram til at nytta er større enn risikoen. Det ligg til grunn for å få ei slik godkjenning.

Pfizer-vaksinen er prøvd ut på litt over 2.000 barn, men det er ikkje nok til å oppdage eventuelle svært sjeldne biverknader, opplyser Madsen.

– Viss det blir aktuelt å bruke vaksinen på barn i Noreg, vil det bli gjort ei ekstra grundig overvaking for å oppdage eventuelle biverknader, seier Madsen.

(©NPK)