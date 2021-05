Ny pelsdyrpakke kostar 3,4 milliardar kroner, ifølgje Landbruksdepartementet

innenriks

– Vi har rekna på dette, og nøkternt berekna vil det koste 3,4 milliardar kroner, seier statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet.

Han tek atterhald om at det ikkje er finrekna, men meiner føringane som er lagde inn, gjer at 3,4 milliardar er eit rimeleg anslag. Det er ein kraftig auke frå erstatningspakken som regjeringa la fram for Stortinget i mars, som hadde ei kostnadsramme på rundt 1,2 milliardar kroner.

I tillegg medfører endringane at saka truleg må til Eftas kontrollorgan Esa, ifølgje statssekretæren. Det skjer fordi tillegga i erstatningsforslaget frå opposisjonen kan bli vurderte som statsstøtte.

– Modellen Danmark brukte for å utbetale erstatning til pelsdyrbøndene, vart òg vurdert av Esa, påpeikar Skogan.

Statssekretæren meiner dette vil føre til ei merkbar forseinking før pakken kan setjast i verk.

– Esa har minimum eit halvt års saksbehandlingstid, seier han.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringa i juni 2019, men spørsmålet om kor mykje bøndene skal få i kompensasjon har vore uavklart sidan. Regjeringa la fram eit forslag om ny kompensasjon i mars i år. Dette forslaget har no vorte kraftig modifiserte av eit fleirtal i næringskomiteen, med Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Senterpartiet og SV.

Dei fire partia, som saman har fleirtal i Stortinget, har mellom anna sørgd for at ordninga omfattar fleire pelsdyrbønder, at nøkkelen for erstatningsutmåling blir endra, og at heile erstatninga blir gjord skattefri.

(©NPK)