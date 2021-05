Regjeringa gir grønt lys for testkonsertar

innenriks

– Solid forsking på effekten av hurtigtestar kan ha store konsekvensar for takten i gjenopninga av kulturlivet og er i tråd med forslaga eg har fått frå sommargruppa eg sette ned i februar, seier kulturminister Abid Raja (V) til avisa.

VG skriv at dei første testkonsertane vil ha eit publikum på mellom 3.000 og 5.000 deltakarar. Målet med konsertane er å finne ut kor smitteutsett konsertar og større arrangement er.

Folkehelseinstituttet ønskjer å rekruttere 30.000 deltakarar til prosjektet. Begge gruppene blir testa før og etter ein konsert har funne stad, noko som gjer at ein kan samanlikne kor mange som vart smitta i dei to gruppene – og dermed få eit svar på om konserten gav auka risiko for smitte.