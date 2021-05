Saksforbodet for avgåtte politikarar kan bli forlengt

innenriks

Karantenelovutvalet foreslår òg at informasjonsplikta til politikarane etter blir utvida og skjerpa, opplyser regjeringa.

Karantenelova gjer at politikarar som forlèt politikken, i særlege tilfelle kan få yrkesforbod i inntil seks månader.

Utvalet ønskjer å behalde føresegna, men foreslår at det ikkje skal givast godtgjersle for karantene dersom politikaren går over til eiga næringsverksemd som har vorte oppretta etter å ha tiltredd det politiske embetet eller den politiske stillinga, eller som ikkje tidlegare har hatt reell drift.

Foreslår tilbakebetaling ved brot

I tillegg foreslår utvalet at godtgjersle kan opphøyre og krevjast betalt tilbake ved brot på vedtak om karantene.

– Sjølv om lova har fungert godt sidan den tredde i kraft for vel fem år sidan, har utvalet komme til at desse endringane kan bidra til at lova blir lettare å forstå og praktisere, både for politikarar og karantenenemnda, seier utvalsleiar og advokat Endre Skjørestad.

Kommunaldepartementet skal følgje opp rapporten og vurdere forslaga.

– Eg håpar den semja som har vore i utvalet, kan bidra til at vi kan vidareføre den breie støtta som har vore til desse viktige reglane blant partia på Stortinget, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Vedteke i 2015

Karantenelova regulerer mellom anna om tidlegare statsrådar, statssekretærar og politiske rådgivarar skal få karantene eller saksforbod når dei tiltrer i stillingar eller verv utanfor statsforvaltninga eller etablerer næringsverksemd.

Lova frå 2015 vart eksempelvis brukt då Jøran Kallmyr (Frp) gjekk av som justisminister i fjor. Han måtte vere seks månader i yrkeskarantene før han kunne returnere som partnar i advokatfirmaet Ræder.

