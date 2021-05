Tillitsvald: Streik kan utsetje opninga av Munchmuseet

innenriks

– Medlemmene våre har nøkkelstillingar ved museet, og dette kan i verste fall føre til ei utsetjing av opninga, seier hovudtillitsvalt Trine Otte Bak Nielsen ved museet til Forskerforum.

Torsdag denne veka, same dag som opningsdatoen til museet vart lansert, vart det klart at Unio tek ut 647 medlemmer i streik i Oslo kommune. Fem av dei tilsette på museet er tekne ut i streik, mellom anna prosjektleiaren for flyttinga av kunsten frå det gamle til det nye museet.

Det er for tidleg å seie noko om opninga står i fare for å bli utsett som følgje av streiken, skriv museumsdirektør Stein Olav Henrichsen til Forskerforum.

– Vi har jobba med planlegging av innflytting i nytt museum i ei lang tid no. I tillegg har vi brukt forseinkinga av opning til ytterlegare å sikre at planane er robuste og kvalitetssikra, noko som gjer at vi er særleg godt førebudd, skriv han.

