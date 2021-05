Tillitsvald i hæren fryktar vaksinekaos

innenriks

Å sende alle soldatane heim til fastlegane sine for å få koronavaksine, vil vere ei enorm logistisk oppgåve, seier hovudtillitsvalt Pål Nygaard for offiserane i Hæren til NRK.

– Få sendt vaksinen opp hit, still opp folk og få sett nålestikket. Noko anna er nesten molbuaktig, seier han.

På den måten vil beredskapen bli halden oppe, pengar vil bli sparte, og dessutan vil ein minimere risikoen for smitte i samfunnet, påpeikar Nygaard.

Forsvaret jobbar no med å leggje vaksinekabalen, og dei vil gi tilrådinga si til helsestyresmaktene når dei har bestemt seg for korleis dei ønskjer å gjennomføre den omfattande vaksinasjonen av soldatane.

– Per no er det litt for tidleg å seie kva løysing vi meiner er best, seier pressevakt Thomas Gjesdal i Forsvaret.

