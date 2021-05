Undersøking: Sju av ti vil halde fram med heimekontor etter pandemien

innenriks

Det kjem fram i Oslomet-rapporten «Hjemmekontor våren 2021 – Omfang, utvikling og kjenneteikn», som blir lansert fredag.

Undersøkinga er gjennomført på oppdrag frå Arbeids- og sosialdepartementet, som ønskjer å kartleggje bruken av heimekontor, ifølgje NRK.

– Ein skulle tru at folk er lei av joggebukse og PC-skjerm på kjøkkenbordet, men slik er det ikkje, seier forskar Mari Holm Ingelsrud ved Oslomet.

Ingelsrud seier at rundt halvparten svarer at dei har lyst til å jobbe minst to dagar i veka heimanfrå etter at pandemien er over.

Regjeringa tilrår framleis at alle som har moglegheit til det, har heimekontor. I gjenopningsplanen til regjeringa, som er delt inn i fire trinn, blir det nemnt at det framleis kan vere behov for noko heimekontor.

