Torsdag vart over 7.000 kommunetilsette, svært mange av dei lærarar, tekne ut i streik etter at meklinga mellom Unio og KS braut saman. Heller ikkje Unio og Oslo kommune kom til semje.

Nærare 180 barne-, ungdoms- og vidaregåande skular landet over blir ramma av streiken, i tillegg til 35 barnehagar. Også i Oslo rammar streiken ei rekkje skular og barnehagar.

Vurderer nye uttak

Kor lenge streiken kjem til å vare, er det førebels ingen som veit. Handal vil heller ikkje røpe om Unio vurderer ei opptrapping dei næraste dagane.

– Vi vil heile tida vurdere nye uttak og eventuelt omfang, seier Handal til NTB.

Han forsikrar at streikeviljen er til stades.

– Vi er ein kraftig og sterk organisasjon med store medlemsforbund, og vi har både vilje og evne til å stå i streik, seier han.

Misnøgd med lønnstilbodet

Unio meiner lønnstilbodet som låg i skissa frå meklaren var altfor dårleg, og at avstanden mellom Unio og KS vart for stor.

– Det manglar både helsepersonell og lærarar i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgivar ikkje klarer å løyse dette store samfunnsproblemet, sa Handal då streiken var eit faktum.

– Krava deira var umoglege å innfri, sa KS' forhandlingsleiar Tor Arne Gangsø i ei pressemelding.

Også Aina Skjefstad Andersen, som forhandla med Oslo kommune på vegner av Unio, peika på rekrutteringsutfordringar.

– Vi gjekk inn med krav om klar reallønnsvekst for medlemmene våre, og at dette skal vere starten på eit lønnsløft. Det gjorde vi fordi vi meiner Oslo må bruke lønn som eit verkemiddel for å møte rekrutteringsutfordringar, sa ho torsdag.

Ingen streik i staten

Det er altså tilsette som er organisert i Unio som blir tekne ut i streik, medan lærarar og tilsette som er organisert i LO, YS og Akademikerne ikkje blir tekne ut sidan desse kom til semje med KS om ei ramme på 2,8 prosent. Desse hovudsamanslutningane godtok òg avtalen med Oslo kommune.

Det vart heller ikkje streik blant tilsette i staten. 17 timar på overtid vart Unio, LO Stat, YS og Akademikerne alle samde med staten i lønnsoppgjeret. Lønnsauken partane vart samde om, ligg på mellom 2,7 og 2,8 prosent, ifølgje YS Stat.

