Store endringar i røykjevanar under pandemien – mange vil slutte

Koronapandemien motiverer og demotiverer til å slutte.

– Vi veit at koronapandemien har vore tøff for mange, og det er trist å sjå grunnane dei oppgir, seier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til NTB når ho ser dei ferske tala frå Respons.

Undersøkinga er gjord i samband med Verdens tobakksfrie dag 31. mai og tek for seg røykjevanane til 2.149 nordmenn under koronapandemien.

I alt 23 prosent av røykjarane seier dei har røykt meir enn før. Dei vanlegaste årsakene dei oppgir, er at dei kjedar seg, føler på stress, uro og einsemd og trøystar seg i kvardagen. Det er dessutan lettare å ta seg ein røyk på heimekontor.

– Urovekkjande, seier Ross.

Samtidig er det bra at 24 prosent seier at dei har røykt mindre enn før. Dei kuttar forbruket fordi det har vore mindre sosial omgang, av omsyn til familien, av bekymring for helsa og fordi dei er lei av å vere avhengig.

Helsebekymring motiverer

Totalt oppgir 5 prosent av dei spurde at dei no røykjer dagleg, 6 prosent seier dei røykjer av og til, medan 13 prosent seier dei har slutta heilt å røykje under koronapandemien.

Blant dei som har slutta heilt, er bekymring for eiga helse hovudårsaka.

17 prosent at dei som røykjer, seier dei har vorte meir motiverte til å slutte som følgje av koronapandemien. Samtidig er 14 prosent mindre motivert enn før til å slutte.

– Eigenmotivasjon er utruleg viktig om du skal lykkast, så no må Noreg nytte dette høvet til å klare å stable på beina eit godt røykesluttilbod for at fleire nordmenn som ønskjer det, skal få hjelp til å komme ut av denne vonde spiralen, meiner Ross.

Stor byrde

I 2020 kom Noreg på femteplass på rangeringa The Tobacco Control Scale 2019 in Europe, men gjorde det svært dårleg i underkategoriane røykesluttbehandling og bruk av offentlege midlar for å kjempe mot tobakksbruk.

– Noreg har vore gode på å hindre at unge byrjar å røykje, men vi er altfor dårlege på å tilby hjelp til dei som vil, men ikkje klarer å slutte, seier Ross.

Fungerande direktør i Helsedirektoratets avdeling for Miljø og helse, Erlend Bø svarer i ein e-post at dei jobbar etter måla i strategien til regjeringa. Det overordna målet der er å oppnå ein tobakksfri ungdomsgenerasjon. Men det òg er nødvendig å hjelpe fleire vaksne røykjarar til å slutte, for å redusere den enorme sjukdomsbyrda røyking påfører befolkninga.

Ifølgje Kreftregisteret kan Noreg unngå rundt 95.000 nye, røykjerelaterte krefttilfelle på 30 år dersom alle sluttar å røykje i dag.

Røykjeslutt-tema

Verdshelseorganisasjonen (WHO) har i år valt temaet «Commit to quit» for årets tobakksfrie dag. Det kan omsetjast med oppmodinga «gå inn for å slutte» eller berre røykjeslutt. Bakgrunnen for dette er nettopp at året med covid-19 har medført at fleire ønskjer å kvitte seg med tobakksvaner.

På verdsbasis er det likevel berre 30 prosent av 780 millionar tobakksbrukarar som har tilgang på reiskap som kan hjelpe dei til å slutte. Det er særleg fysisk og mental avhengnad som stikk kjeppar i hjula for dei.

WHO har igangsett ein eittårig kampanje med mål om hjelpe 100 millionar menneske til å slutte med å bruke tobakk.

– Helsedirektoratet vil på verdas tobakksfrie dag auke aktiviteten i sosiale medium ved mellom anna å styrkje annonseringa av Slutta-appen. Det er mange som har opplevd god støtte i Slutta når dei vil slutte med røyk eller snus, og appen er allereie lasta ned over 940.000 gonger. Vi har derfor tru på at fleire som har eit ønske om å slutte, kan ha nytte av appen, seier Bø.

Fakta om Verdens tobakksfrie dag

* Verdshelseorganisasjonen (WHO) vedtok i 1987 å opprette ein antirøykedag.

* Målet er å skape merksemd om helseskadane og risikoen nikotin medfører.

* Dato for årleg markering er sett til 31. mai.

* Markert i Noreg kvart år sidan 1988.

* I Noreg får appen Slutta eit oppsving rundt denne tida av året.

* Helsedirektoratet endra i 2007 namnet frå Verdens røykfrie dag til Verdens tobakksfrie dag. Bakgrunnen for dette er at omgrepet tobakk omfattar både snus og røyk, som begge inneheld nikotin.

* I 2021 er temaet «Commit to quit» med søkjelys på røykjeslutt og tilgjengeleggjering av hjelpemiddel for dei som vil slutte, men er fysisk og mentalt avhengige av tobakk.

* Slutta-appen var per 25. mai lasta ned 941.226 gonger og blir no oppdatert med ny design og nye måtar å premiere brukarar på.

(Kjelde: FN og WHO)

