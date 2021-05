Avinor ventar vekst: – Pilene peikar oppover no

innenriks

Sommaren i fjor var prega av noregsferie, medan denne sommaren i stor grad ser ut til å bli prega av det same.

I år reknar Avinor med ein nedgang på 60 prosent samanlikna med normalåret 2019, skriv E24. Likevel ser ein lys i enden av tunnelen.

– Pilene peikar oppover no, men spørsmålet er kor bratt, seier lufthamndirektør Helge Eidsnes.

Per no er utanlandstrafikken berre 3 prosent av det han var i 2019. Det vil framleis ta noko tid før utanlandstrafikken tek seg merkbart opp, meiner konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

– Eg trur at reisetala vil liggje høgare i haustferien enn i sommarferien i år, seier Foss.

Han seier at dei trur mange nordmenn lengtar etter å setje seg på eit fly for å reise vekk, men at ein er avhengig av situasjonen både i Noreg og i andre land. Først i 2022 ventar dei at reiseverksemda losnar skikkeleg.

(©NPK)