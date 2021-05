Baneheia-saka: Pårørande ber om politivern når Kristiansen blir lauslaten

innenriks

– Vi har allereie sendt eit brev til politiet. Der har vi bede om at dei etterlatne og familiane deira blir sikra. Dei bur til dels ganske nær der det er forventa at den tiltalte skal søkje opphald, slik at det er aktuelt med eit kontaktforbod mot dei, seier bistandsadvokat Håkon Brækhus til NRK.

Han meiner at det er viktig med tiltak som kan avhjelpe situasjonen for familien.

– Det viktigaste framover er at dei blir haldne orientert om kva som skjer i saka, og at påtalemakta gjer sitt for å vinne tilbake tilliten, seier han.

(©NPK)