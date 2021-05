Dei borgarlege partia langt bak formkurva frå førre stortingsval

innenriks

Mai månad går mot slutten og dermed er òg nettstaden Poll of polls klar med gjennomsnittsutrekninga si av dei nasjonale meiningsmålingane for månaden.

Utrekninga viser at dei raudgrøne partia, inkludert Raudt og MDG, ville fått 105 mandat på Stortinget dersom dette var valresultatet. Til samanlikning ligg dei borgarlege partia, inkludert Frp, an til å få 64 mandat, ifølgje snittmålinga.

Johan Giertsen, som står bak Poll of polls, seier at storleiken på dei to blokkene har halde seg veldig stabilt gjennom heile 2021. Han viser til at Arbeidarpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Raudt vart målt til 57 prosent ved utgangen av januar og til 57,2 prosent ved utgangen av mai.

– Det er eigentleg heilt utruleg kor små endringar det har vore mellom blokkene. Storleiken har endra seg med éin til to tidelar. Dei fem første månadene av året har ikkje ført med seg nokon endringar. Det er sjølvsagt endringar internt i blokkene, men ikkje på tvers av dei, seier han til NTB.

Giertsen er sjølv Høgre-medlem.

Peikar på 2017

Sjølv om dei borgarlege partia har lege stabilt bak dei raudgrøne i fleire månader, har statsminister Erna Solberg vist til førre stortingsval i 2017 for å påpeike at ting kan endre seg fram mot valet.

– No må alle journalistar hugse på det dei sa våren 2017. Dette er ei måling som viser mindre avstand mellom blokka mi og den raudgrøne blokka enn mange andre målingar. Men det blir ein tøff fight fram til valet, sa Solberg då ho kommenterte NRKs såkalla supermåling i slutten av april.

På supermålinga vart Høgre målt som største parti, men dei borgarlege partia var langt unna å få fleirtal på Stortinget.

Høgre-nestleiar Jan Tore Sanner trekte òg fram 2017-valet då han fredag kommenterte Dagbladets maimåling.

– Situasjonen liknar på korleis det såg ut før sommaren og valkampen i 2017. Eg er optimistisk og gler meg til å ta fatt på valkampen, sa Sanner.

Langt bak

Ser ein tilbake på snittmålingane til Poll of polls i 2017, då dei borgarlege partia redda inn valsigeren dei siste månadene, var dei likevel langt betre stilte enn dei er no.

Den gong vart Høgre, Venstre, KrF og Frp i mai målt til å kunne få 78 mandat, mot 91 til Ap, Sp, Sv, R og MDG.

19 mandat skilde altså blokkene i mai 2017, mot 39 i mai i år. Avstanden er dermed dobla, og dei borgarlege partia har ein jobb føre seg viss dei skal klare å snu fleirtalet slik dei gjorde i 2017.

– Det som skjedde i 2017, var at raudgrøn side leidde i første halvår. Så kom august der Ap fekk problem. Endringane som skjedde i 2017, kom i stor grad i valkampen i august, seier Giertsen.

Dermed er det ikkje avvist at det same kan skje igjen, sjølv om det har lege veldig stabilt så langt.

– Men jo lenger denne stillinga varer for dei raudgrøne, jo meir fortrøstningsfullt ser dei fram mot valet. I tillegg har vi jo eit heilt nytt moment med pandemien, som ein ikkje hadde i 2017. Det kan òg påverke sluttfasen i valkampen, seier Giertsen.

Prosentgap

Om småpartia hamnar over sperregrensa vil bli avgjerande for mandatfordelinga.

På maimålingane frå 2017 låg KrF an til å hamne over sperregrensa og ville fått inn ni mandat, medan dei i mai 2021 hamnar under og ligg an til å få tre mandat.

Men òg når ein ser på den prosentvise oppslutninga er dei raudgrøne partia eit godt stykke lengre føre enn på same tid i 2017. Til saman vart den borgarlege blokka målt til 44,4 prosent i mai 2017 og dei raudgrøne til 53,7.

På maisnittet i 2021 får dei borgarlege 40 prosent og dei raudgrøne 56,9 prosent. Gapet har altså vakse frå 9,3 prosentpoeng i mai 2017 til 16,9 prosentpoeng på snittmålingane i mai 2021.

I mai 2021 hamner både KrF og Venstre under sperregrensa, medan MDG og Raudt kjem over og får høvesvis åtte og sju mandat, ifølgje Poll of polls.

