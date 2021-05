Drapstiltalt mor i retten: Vi skulle alltid vere saman

innenriks

Gong på gong tok kvinna i 30-åra opp att at ho ikkje vil leve lenger då saka starta i Romerike og Glåmdal tingrett måndag. Tiltalt for å ha drepe dei to sønene sine på eitt og sju år i fjor sommar, forklarte kvinna at det var lite ho hugsa frå dagen den 18. juli og denne natta då alt skjedde.

Ho erkjende ikkje straffskuld etter tiltalen, men sa at det ikkje kunne vere andre enn ho sjølv som stod bak.

– Eg hugsar ikkje, men det må jo ha vore meg, svarte kvinna som gong på gong brast i fortvila gråt under den nesten fire timar lange forklaringa.

Hugsar blodig pute

Brannmannskap fann kvinna inne i den røykfylte leilegheita på Finstadjordet tidleg om søndagsmorgonen etter at brannalarmen hadde gått og sprinklaranlegget hadde vorte utløyst. Begge gutane vart funne kalde og livlause. Dei vart borne ut, men gjenopplivingsforsøk førte ikkje fram. Mora var påført alvorlege skadar med kniv og vart sendt til sjukehus.

Sidan har ho vore tvangsinnlagd på psykiatrisk sjukehus og vart framstilt i retten, ifølgje forsvararen Gunhild Lærum, tungt medisinert. Sjølv har ho i dag ingen klar minne av kva som skjedde, men gav att små brotstykke av at ho i dag kan merke kjensla av vatn og ei pute med hennar eige blod.

Sakkunnige, som skal forklare seg under saka, har erklært kvinna strafferettsleg tilrekneleg i tida for drapa. Under innleiingsforedraget måndag sa aktor, statsadvokat Ane Evang, at påtalemakta meiner kvinna òg hadde planlagt drapa i førevegen.

Fire avskjedsbrev

I retten måndag tok kvinna fleire gonger opp att at det ikkje var meininga at ho skulle overleve, men døy samtidig med sønene. Ho hadde etterlate seg fire avskjedsbrev på kjøkkenet – til mora, søstera, svigerforeldra og eksmannen. Evang var spesielt interessert i få kasta lys over om desse breva var skrivne medan gutane framleis var vakne.

Som bakgrunn for det dramatiske og tragiske valet oppgav kvinna eit problemfylt ekteskap og ein separasjon som hadde tømt henne for krefter og livslyst. Allereie i 2019 hadde ho tenkt på å ta sitt eige liv, men sa ho ikkje stolte på at eksmannen ville greie å ta vare på sønene dersom ho gjekk bort, og at ho ikkje hadde noka tiltru til den nye kjærasten til mannen.

– Eg var redd. Det kunne skje så mykje med dei og så ville ikkje mammaa deira vere der, svarte kvinna på Lærums spørsmål.

Ho sa at ho kvar dag ber om tilgjeving for det ho har gjort, men la samtidig til at ho er overtydd om at gutane hennar er på ein betre stad, og at ho snart vil følgje etter for å vere saman med dei for alltid.

– Sånn det er no, så er eg sint for at eg overlevde. At eg sit her, sa tiltalte.

Eksmannen sikta

Kvinna er òg tiltalt for at ho forut for drapa skal ha overført 115.000 kroner frå kontoen til den eldste sonen og til seg sjølv. Vidare er ho tiltalt for å ha prøvd å leggje skulda for drapa på eksmannen etter at ho i ambulansen til sjukehuset fortalde at han hadde vore i leilegheita og skadd henne.

Feilaktig vart mannen sikta for grov kroppsskade mot ekskona og for å ha drepe barna.

Mannen følgjer rettssaka frå eit anna rom i tingretten og skal forklare seg seinare under saka. Det er sett av i alt fem dagar til rettsforhandlingane.

