Eigaren av Det norske kartselskapet dømd for millionbedrageri

Oslo tingrett fann det bevist at kvinna i 40-åra lurte verksemder til å betale 56 millionar kroner for nesten verdilause produkt. Bedrageriet skjedde over fem og eit halvt år.

Kvinna er på ubestemt tid òg frådømd retten til å utøve sjølvstendig næringsverksemd, vere styremedlem i eit selskap og ha ei leiande stilling i eit selskap.

Summen som eigentleg skulle inndragast, var 44,8 millionar kroner, som er bedragerisummen minus moms. Etter ei heilskapsvurdering kom retten til at 12 millionar kroner skulle inndragast frå kvinna personleg. Selskapet er under konkursbehandling.

Kvinna har bestemt seg for å anke dommen, opplyser forsvararen hennar, advokat Øystein Storrvik, til VG.

– Vi er usamde i hovudkonklusjonen i retten. Denne føresetnaden saka fekk, om at det er selt heilt unyttige produkt, er vi usamde i. Dessutan er vi usamde om kva kunnskap ho har hatt om meir spesifikke svikt i enkelte produkt, seier Storrvik.

Fengselsstraffa er lågare enn påstanden til aktor på fem års fengsel. Straffa gjeld òg oppbevaring av dopingmiddel. Kvinna erkjende straffskuld for oppbevaringa, men ikkje for grovt bedrageri.

