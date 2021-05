Johansen: – Oslo-helga har gått bra

innenriks

– Det inntrykket vi har, er at det har vore ei godt gjennomført helg. Sjølvsagt har det vore mykje festing, og det må ein rekne med, seier han.

Frå onsdag var det mellom anna igjen tillate å servere alkohol i Oslo, og kombinert med sommarvêr har det ført til at mange trekkjer ut.

Johansen er kritisk til store mengder forsøpling i parkane, men tala til kommunen viser at folk har brukt munnbind der det er påbode, og at folk i all hovudsak har respektert tilrådingane om avstand.

Observasjonar frå kommunen viser at 99 prosent brukte munnbind på kollektivavgangar med mange reisande, og at det berre er observert brot på krav om munnbind på serveringsstader i 6 prosent av tilfella.

Får fasiten om ei veke

– Mobiliteten har auka, men ikkje teke av. Det er ei ganske normal og venta utvikling, viser tal vi får frå næringsetaten, som kontrollerer skjenkestader, og politiet, seier Johansen.

Alt i alt ser det førebels ut som det har vore ei vanleg sommarhelg i Oslo. Fasiten får kommunen likevel først om ei veke.

– Folk har vore ute og kost seg, og det unner eg dei. Det er først neste veke vi får vite konsekvensane av denne helga, og det er sjølvsagt spenning knytt til det, for pandemien er ikkje over, seier Johansen.

Byrådsleiaren kallar påstanden til assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om at fleire tek av seg munnbindet i Oslo «en anekdotisk betraktning», som ikkje stemmer med talet til kommunen.

– Men hovudpoenget til Nakstad er at vi ikkje er ferdige med pandemien og må halde fram med å vere forsiktige og følgje smittevernreglar, peikar han på.

Reiste til fjells

Byrådsleiaren var på hytta i fjellheimen i gjenopningshelga.

– Eg har drive og måla på nokre buer og sånn. Det er herleg å gjere noko fysisk òg. Det var berre meg og kona, seier han.

– Og var mobilen ?

– Ja, han var skrudd av ein god del av tida, for eg hadde på ein del musikk. Det var herleg.

