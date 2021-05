Kristiansens forsvarar forventar lauslating måndag eller tysdag

innenriks

– Viggo er betydeleg overraska, men veldig glad. Eg har òg snakka med familien. Fleire seier dei skal heim og heise flagget, seier Kristiansens forsvarar, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

Han seier at dei forventar at Kristiansen blir lauslaten i løpet av måndag eller tysdag.

– Dette er ein veldig viktig dag for veldig mange. No er det ei enorm lette, seier forsvararen.

Måndag vart det kjent at statsadvokaten ber om at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen blir lauslaten, ifølgje VG.

– No forventar vi at Oslo-politiet startar ei etterforsking av saka og kjem til botn i det som har skjedd. Når ein får konklusjonen, er eg overtydd at vi får vite kva som skjedde, seier Sjødin.

– Vi nærmar oss ein fasit i Baneheia-saka, seier han.

