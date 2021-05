Kyrkjerådet vil ikkje endre aldersgrensa for biskopar

innenriks

Eit forslag om at preses skal få høve til å utvide arbeidsforholdet til biskopar vart nedstemt på møtet til Kyrkjerådet fredag. Dermed står aldersgrensa for biskopane i landet førebels uendra på 70 år, skriv Vårt Land.

– Vi må heie fram at ein kan stå lenger i arbeid, men eg har nokre atterhald knytt til ein slik delegasjon til preses. Kyrkjerådet, som tilset biskopar, bør fatte denne avgjerda, og ikkje ein enkeltperson. Biskopen er ei toppleiarstilling som skil seg ut frå andre stillingar, sa kyrkjerådsmedlem Lill-Tone Grahl Jacobsen.

Preses Olav Fykse Tveit meinte på si side at det var gode grunnar til at nettopp preses bør få ei slik styresmakt. Han minte om at det i HMS-saker er preses som har det overordna ansvaret for biskopane.

– Eg har ikkje noko spesielt ønske om å ha den oppgåva, men eg har vanskeleg for å sjå at biskopar ønskjer å halde fram i jobben viss avgjerda skal behandlast politisk i Kyrkjerådet, seier Fykse Tveit.

