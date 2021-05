MDG lanserer elsykkelmilliard

innenriks

Forslaga blir lanserte på Sykkelverdsdagen 3. juni.

MDG ønskjer seg ei nasjonal støtteordning der folk som kjøper seg elsykkel, får ein kontantsum i støtte. I alt vil partiet setje av 167 millionar kroner til dette kvart år i ein seksårsperiode, til saman 1 milliard kroner.

– Elsykkelen har potensial til å bli den nye folkevogna, seier Oslos miljøbyråd og stortingskandidat frå Oslo MDG, Lan Marie Berg, til NTB.

Ser til Oslo – og Sverige

Ho viser til Oslo, der byrådet har gjennomført eit prøveprosjekt med tilskot til å kjøpe elsykkel og transportsyklar.

– Det gav så god effekt at den svenske regjeringa innførte ei elsykkelstøtte på 1 milliard kroner, noko som førte til kraftig vekst i salet av elsyklar. No vil MDG ha same satsing på elsyklar i Noreg, slik at endå fleire over heile landet får råd til å skaffe seg ein elsykkel, seier Berg.

Ifølgje utrekningar frå MDG vil denne støtteordninga åleine gje minst 180.000 nye elsyklar på vegane dei neste åra.

Tilskotet til elsykkel i Oslo førte til at salet vart meir enn dobla, frå 65.000 til 142.000 elsyklar på eitt år. Det vart òg det mest populære tilskotet frå klima- og energifonden til kommunen nokosinne.

Krev momsfritak

I tillegg krev MDG at også elsyklar får momsfritak på lik linje med elbilar.

– I dag gir staten ut mange hundre tusen i avgiftslette til dei som kjøper seg nye elbilar, men ein får ikkje ei krone om ein kjøper ein elsykkel, seier Berg, som peikar på at den samla skattefordelen for elbilar vart berekna til 19,2 milliardar kroner i 2020.

Om elsyklister får den same avgiftsletten, vil det koste rundt 300 millionar kroner i året, har MDG rekna ut.

Sykkelpakke til 23 milliardar

MDG vil òg auke satsinga på nye sykkelvegar kraftig og gi meir pengar til kommunar som prioriterer gang- og sykkelvegar, og dessutan støtte bedrifter som legg til rette for sykkel på arbeidsplassen.

– I tillegg til å gjere elsyklane billigare, er det heilt avgjerande at vi byggjer fleire og betre sykkelvegar, seier Berg.

I alt foreslår partiet sykkeltiltak for den nette summen av 23,5 milliardar kroner fordelt over det neste tiåret.

