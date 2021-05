MDG vil invitere Greta Thunberg til Stortinget – Frp rasar

innenriks

Den verdskjende tenåringen har allereie talt til nasjonalforsamlingar over heile verda, ifølgje MDGs fungerande partileiar Arild Hermstad.

– I år håpar vi det blir vår tur, seier han til NTB.

Initiativet får likevel Frp-leiar Sylvi Listhaug til å stegle.

– Kva i alle dagar har Greta Thunberg å gjere på Stortingets talarstol? seier ho til NTB.

– Vitamininnsprøyting

MDG har teke initiativ til å invitere Thunberg til å tale i Stortinget 27. august. Partiet har allereie vore i kontakt med Thunberg og oppmodar no dei parlamentariske leiarane i alle stortingspartia til å støtte invitasjonen.

– Det hadde vore ei fantastisk vitamininnsprøyting for alle som er opptekne av klimakampen. Greta Thunberg er den mest påverknadsrike tenåringen verda har sett. Ho har eggja millionar av barn, unge og vaksne til å demonstrere, til å streike og til å brøle for eit leveleg klima, seier Hermstad.

Men Frps støtte får MDG altså neppe.

– Dommedagsprofet

– Stortinget og det norske folket har ikkje behov for at Thunberg preikar om korleis vi skal leve liva våre. Vi treng klimaløysingar som reelt kuttar utslepp og brukar ny teknologi, ikkje endå fleire dommedagsprofetiar og klimaforslag som skal piske og plage folk, seier Listhaug.

Hermstad meiner på si side at Thunberg har ei uvanleg evne til å formidle betydninga til klimakrisa.

– Ho lèt seg ikkje skremme av maktmenneske. Det einaste som tel for Thunberg, er at vi handlar slik at dei som er unge i dag, kan få ei framtid å glede seg til, seier Hermstad – som kryssar fingrane for at det blir mogleg med eit besøk.

