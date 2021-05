Oljeskattepakken kan koste staten 10 milliardar kroner

innenriks

Det breie oljeskatteforliket frå juni i fjor vart opphavleg anslått å gi staten eit provenytap på 8 milliardar kroner. No viser nye utrekningar frå Finansdepartementet at provenytapet over tid kan anslåast til 10 milliardar kroner.

«Det økte anslaget skyldes høyere investeringsanslag over perioden enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2020», skriv Finansdepartementet som svar på eit spørsmål frå SV om saka.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken meiner tala viser at SV hadde rett i motstanden sin mot oljeskatteforliket, som vart pressa igjennom i Stortinget for å utløyse nye investeringar i kjølvatnet av koronakrise, oljeprisfall og økonomisk bråstopp.

– Konsekvensane av dei enorme skattelettane oljeselskapa fekk i fjor, er langt høgare for fellesskapet enn det regjeringa sa, seier Haltbrekken.

– Vi fryktar òg at tapa vil bli endå større framover, seier han.

