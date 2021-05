Over éin million nordmenn er fullvaksinert mot covid-19

innenriks

Gjennom helga har 34.500 personar fått den andre dosen sin av koronavaksine.

Det betyr dermed at 1.006.268 personar er fullvaksinerte, ifølgje statistikken til Folkehelseinstituttet (FHI) måndag. Samtidig fekk 5.617 personar første vaksinedose i helga, og dermed har 1.637.918 personar fått første dose.

Det kan likevel vere nokre forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala frå FHI endrar seg over tid.

Viken og Innlandet ligg best an

At eit sjusifra tal nordmenn no er fullvaksinerte, og at tempoet i vaksinasjonen no går raskt, gjer at Noreg stadig nærmar seg ei gjenopning, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Ho meiner vi no toler at det er litt større smitteutbrot enkelte stader, fordi det blir færre og færre som kjem til å bli sjuke av det. Fleire stader i landet er det utbrot, og den indiske varianten av viruset har spreidd seg i Trondheim.

– Samtidig er det færre innlagde på sjukehus, slik at det er ikkje så farleg at vi har nokre utbrot. Det må kjempast mot dei òg, men for kvar veke som går blir det mindre og mindre farleg, seier Solberg.

Viken har flest fullvaksinerte

Det er Viken og Innlandet som toppar lista over fylka som har gitt både første og andre vaksinedose til størst del av befolkninga si. I Viken er no 25 prosent av befolkninga fullvaksinert, medan 24,7 prosent av befolkninga i Innlandet er fullvaksinert.

Viken har gitt første dose til 40 prosent av befolkninga, medan Innlandet følgjer like bak med 39,6 prosent.

Det er forholdsvis jamt på landsbasis, men det er fylka Trøndelag (36 prosent) og Rogaland (36,5 prosent) som har gitt første vaksinedose til lågast del av befolkninga.

Godt verna etter første dose

Vernet mot covid-19 blir rekna for å vere svært høg allereie nokre veker etter at ein har fått første vaksinedose. Det er likevel først nokre veker etter andre dose at ein oppnår den fulle effekten av vaksinen.

I april vedtok regjeringa å forlengje intervallet mellom første og andre dose slik at fleire kunne få første dose tidlegare.

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Noreg, og første dose vart sett den 27. desember 2020. 15. januar vart første dose av Moderna-vaksinen sett, og 7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk. 11. mars vart AstraZeneca sett på pause, før regjeringa 12. mai kunngjorde at denne vaksinen blir teken ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlege blodpropptilfelle.

Janssen-vaksinen frå Johnson & Johnson er godkjend for bruk i Noreg, men denne er sett på vent medan det blir gjort undersøkingar av biverknader. Regjeringa har opna for å gi han til frivillige som er villige til å ta risikoen, men fleire helsetoppar har åtvara mot dette.

