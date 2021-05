Over éin million nordmenn er fullvaksinerte mot covid-19

innenriks

1.637.918 personar er vaksinerte med første dose av koronavaksine i Noreg, viser FHIs statistikk måndag. 1.006.268 personar har fått andre dose.

Førebels har FHI registrert at 5.617 personar fekk første dose i helga, og 34.500 personar fekk andre dose.

Dei som har gitt første dose til størst del av befolkninga over 18 år, er Viken (40 prosent) og Innlandet (39,6 prosent). Lågast del er i Trøndelag (36 prosent) og Rogaland (36,5 prosent). For andre dose ligg fylka Viken (25 prosent) og Innlandet (24,7 prosent) best an.

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Noreg, og første dose vart sett den 27. desember 2020. 15. januar vart første dose av Moderna-vaksinen sett, og 7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk. 11. mars vart AstraZeneca sett på pause, før regjeringa kunngjorde den 12. mai at han blir teken ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlege blodpropptilfelle.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

(©NPK)