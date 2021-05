Politiet frigir namn på sakna etter båtulykka utanfor Lindesnes

innenriks

Det vart sett i verk ein stor leiteaksjon torsdag førre veke etter at ein båt vart funnen halvvegs sokken søraust for Lindesnes.

No har politiet i Agder gått ut med namna til dei sakna personane, som blir antekne omkomme; Karl Jørgen Reme, 44 år, busett i Lyngdal, og Dag Størksen, 51 år, busett i Lindesnes.

– Politiet i Agder jobbar vidare med saka, som no har gått over i eit søk etter anteke omkomne. Det blir no jobba med å planleggje og sjå på moglegheiter for eit slikt søk utover veka. I tillegg vil politiet jobbe vidare med etterforskinga av saka, seier operasjonsleiar Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Redningsmannskapet jobbar ut frå ein hypotese om at dei to mennene har vore i båten som vart funnen onsdag kveld.

