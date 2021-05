Portforbodet for fjørfe blir oppheva tysdag

innenriks

Før jul vart det innført portforbod for fjørfe, men tysdag blir det altså oppheva, skriv Nationen.

– Det har vore eit inngripande tiltak som vart innført på tampen av fjoråret, og det skal ikkje vare lenger enn nødvendig. Vårtrekket er på det næraste over, og det har ikkje vore påvist villfuglar som er døydde av fugleinfluensa i Noreg etter midten av april, opplyser seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr, til avisa.

Mattilsynet varsla tidlegare denne månaden om mogleg oppheving av portforbodet for fjørfe.

– Det har vore nødvendig å halde dyra inne og under tak når dei er ute for å hindre smitte, men det kan òg ha ført til dårlegare dyrevelferd for dyra. Vi har fått tilbakemelding om at fleire som har høner og andre fuglar som hobbydyr har hatt utfordringar med å tilby gode nok forhold medan dei strenge reglane har vore på plass, sa Jahr i pressemeldinga.

Fugleinfluensaen som er funnen, er først og fremst ein risiko for fuglar. Risikoen for smitte til menneske blir av Folkehelseinstituttet vurdert som svært låg, opplyser tilsynet.

(©NPK)