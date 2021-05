Raudgrøn interesse for nytt soningsregime for sjuke fangar

innenriks

I fleire år har rettspsykiater Randi Rosenqvist teke til orde for ein ny type institusjon for sjuke straffedømde. No har ho fått Arbeidarpartiet i ryggen. Ap går til val på eit partiprogram der dei skriv at dei vil «etablere sikkerhetshjem for forvaringsdømte i tett samarbeid med helseføretaka», skriv Klassekampen.

– Det finst nokre menneske som er farlege for andre og som ikkje kan rehabiliterast. Nokre av dei er kronisk psykotiske, nokre er hjerneskadde. Eg syntest ingenting om at dei skal sitje i fengsel i 50 år, seier Rosenqvist.

Justispolitisk talsperson i Sp Jenny Klinge seier dei vil setje seg inn i forslaget.

– Dette synest å vere i tråd med det vi er opptekne av. Dei sjukaste fangane må få betre oppfølging. Dette vil vi sjå nærare på, seier Klinge.

Justispolitisk talsperson i SV Petter Eide liker òg det han høyrer.

– Dette er ny politikk for Ap, og i tråd med det eg har meint heile tida, seier han.

