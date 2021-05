SV og Raudt ber Bakke-Jensen orientere om spionasjesak

innenriks

– Eg har i dag utfordra forsvarsministeren til å komme til Stortinget og gjere greie for om saka. Stortinget kan ikkje lene seg tilbake, spesielt ikkje etter at det har vore stille frå forsvarsministeren så lenge, seier SVs partileiar Audun Lysbakken.

Han meiner Noreg må krevje klare svar frå USA.

– Det er skuffande å sjå at forsvarsministeren går så stille i dørene når så alvorlege opplysningar kjem fram.

Raudts partileiar Bjørnar Moxnes kallar saka eit alvorleg angrep på norsk suverenitet og det norske demokratiet.

– No vil vi ha forsvarsministeren til Stortinget for å gjere greie for kva som er gjort, kva regjeringa har funne ut og kva mottiltak som blir planlagde, seier han.

Bakteppet er avsløringar i danske DR i helga om at USA skal ha spionert mot høgtståande politikarar og embetsfolk i fleire land, inkludert Noreg.

DR viser til anonyme kjelder med tilgang til gradert informasjon frå dansk etterretning.

