Seks tenåringar dømde for grove valdtekter av 15-åring

To gutar på 17 år og ein på 18 år er dømde til fengsel utan vilkår, mellom anna for valdtekt av den 15 år gamle jenta i Oslo. Tre andre, to på 18 år og ein 17-åring, er dømde til samfunnsstraff. Dei seks må betale til saman 1.050.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

Alle dei tiltalte gutane var 15 eller 16 år då overgrepa ifølgje tiltalen vart utført sommaren og hausten 2019. Fleire gonger skal gutane ha utsett jenta for grove valdtekter, truslar, vald og kroppskrenking.

Ved dei to alvorlegaste tilfella i tiltalen gjekk fleire gutar saman om å halde jenta eller trua med å drepe henne medan valdtektene vart utførte.

Rettssaka vart halden i Oslo tingrett frå februar til mars under strenge reglar om referatforbod og innskrenking av openheita i domstolen. Først måndag vart dommen mot gutane offentleggjort.

Der kjem det fram at tre av dei tiltalte er dømde til fengsel utan vilkår i 60 dagar, og dessutan 420 timars samfunnsstraff. Dei tre siste er dømde til høvesvis 360, 360 og 417 timars samfunnsstraff.

Ifølgje retten må den unge alderen til dei tiltalte føre til ein vesentleg reduksjon i straffa samanlikna med kva som ville vorte fastsett overfor vaksne lovbrytarar. Ingen av dei tiltalte har erkjent straffskuld.

