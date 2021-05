innenriks

Overgrepa skjedde ved fleire høve i 2019 og 2020, ifølgje tiltalen frå Oslo tingrett.

Den fornærma jenta var mellom 15 og 16 år gammal. Mannen er òg tiltalt for å ha utnytta ein person under 18 år i ein særleg sårbar livssituasjon, og dessutan for å oppbevare seksualiserte bilete og/eller filmar av den fornærma.

