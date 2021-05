Solberg opna nytt beredskapssenter: – No kan vi lukke ei bok

innenriks

I eitt av dei flunkande nye helikoptera til politiet kom statsministeren til opninga av det nye, nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud utanfor Ski i Nordre Follo kommune.

– Dette er ein gledesdag for norsk politi, for beredskapen i landet vårt og for det norske folket, sa Solberg, som eigentleg skulle opne senteret saman med justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Ho måtte likevel bli igjen i Oslo for å ta seg av saker i Stortinget.

Kortar ned responstida

I tillegg til helikoptertenesta til politiet, som sidan 2004 har vore plassert på Gardermoen, skal anlegget huse beredskapsstroppen, bombegruppa og krise- og gisselforhandlarane. Første spadetak vart tekne i 2018, og til saman har senteret kosta 2,4 milliardar kroner.

Samlokaliseringa av beredskapsressursane vil ifølgje Solberg få mykje å seie for den samla responstida.

– Det at dei er samla her og er på beredskap heile tida, har det riktige utstyret tilgjengeleg og kjem seg raskt av garde, har mykje å seie for det utvida Oslo-området når ting skjer, seier Solberg til NTB.

Også resten av landet vil nyte godt av det nye beredskapssenteret, som skal dekkje området frå Værnes i Trøndelag og sørover.

– Nærleiken til Rygge og det at vi no har helikopter med berekapasitet, gjer at dei òg kjem raskare til med hjelp andre stader, seier Solberg.

Blir spydspiss

Skipinga av eit nasjonalt beredskapssenter var ei av tilrådingane til Gjørv-kommisjonen, som granska korleis Noreg svarte på terrorangrepa 22. juli 2011.

Kommisjonen peikte i rapporten sin på fleire sentrale manglar i den norske beredskapen.

Når senteret no er opna, kan ei bok lukkast, sa Solberg i opningstalen sin på Taraldrud.

– I dag kan vi seie at vi har oppfylt alle tilrådingane frå 22. juli-kommisjonen. Ein forferdeleg tragedie viste behovet for ei anna organisering av politiet. Dette senteret blir spydspissen for det nye politiet, sa Solberg.

Betre førebudd

Ho meiner politiet i dag er betre førebudd på ei terrorhending enn i 2011, både på grunn av beredskapssenteret og fordi politistyrkane er betre trente på skarpe oppdrag.

Også politidirektør Benedicte Bjørnland meiner politiet no kan reagere raskare ved ei eventuell terrorhending. Politiet har fått oppfylt ønska sine, meiner ho.

– Dette er noko vi har ønskt oss, og vi har fått noko vi opplever som funksjonelt, veldig moderne og tilpassa brukarane, seier Bjørnland til NTB.

Lokaliseringstrøbbel og naboprotestar

Beredskapssenteret har òg betydning for den såkalla objektsikringa. I kjølvatnet av 22. juli-terroren har Riksrevisjonen fleire gonger peikt på svikt i arbeidet til regjeringa med trygginga av viktige og skjermingsverdige bygningar og infrastruktur.

– Dette er jo løysinga på det, og det er det vi har sagt heile tida: Vi skal byggje nytt og det tek tid, seier Solberg.

Anlegget skulle opphavleg byggjast på Alnabru i Oslo, men planane vart skrinlagde mellom anna på grunn av trong tomt og vanskelege byggjeforhold. Men også Taraldrud-prosjektet har vorte møtt protestar frå naboane.

– Dette er eit kjempestort byggjeprosjekt, og det ligg ei stor prioritering av pengar bak, så eg er glad for at eg er her i dag, seier Solberg.

Senteret er på 35.000 kvadratmeter og har vore i full drift sidan desember i fjor.

