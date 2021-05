Tiltalt Lørenskog-mor i retten – hugsa ikkje drap på sønene

innenriks

Først etter ein time ut i rettssaka i Romerike og Glåmdal tingrett vart den tiltalte kvinna i 30-åra ført inn i retten. Stykkevis fortalde ho retten om tida opp mot då drapa skjedde.

Då ho skulle fortelje om kvelden då gutane vart drepne, fortalde kvinna at ho la sønene, men at ho ikkje kunne hugse noko meir før at ho var innlagd på sjukehus.

– Eg har aning av vatn, at det var vått, fortalde kvinna.

– Etter dette, kva var det neste du hugsar, spurde dommar Anja Bech.

– Det var Ahus. Eg hugsar ikkje kven eg snakka med først, men eg snakka med legen, overlegen, trur eg, svarte kvinna.

Før kvinna forklarte seg, sa forsvarer Gunhild Lærum at den tiltalte mora erkjenner dei faktiske forholda i saka, men fortalde retten om at kvinna, sidan ho vart arrestert, har vore tvangsinnlagt på grunn av akutt sjølvmordsfare.

Ifølgje tiltalen kvelte kvinna dei to sønene om kvelden laurdag 18. juli, eller tidleg på natta til søndag den 19. Forut for dette skal ho òg ha overført 115.000 kroner frå kontoen til den eldste sonen og til seg sjølv og for det er ho tiltalt.

Kvinna er òg tiltalt for å ha prøvd å leggje skulda for drapa på eksmannen etter at ho i ambulansen til sjukehuset fortalde at han hadde vore i leilegheita og skadd henne. Feilaktig vart mannen sikta for grov kroppsskade mot ekskona og for å ha drepe barna.

(©NPK)