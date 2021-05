To sikta for knivstikking på Sunndalsøra

innenriks

– Det vi veit no, er at fornærma har oppsøkt bustaden til det sikta sambuarparet, der det oppstod ein konflikt og fornærma vart knivstukken kort tid etter at han kom til leilegheita, seier politiadvokat Hanne Egeness i Møre og Romsdal politidistrikt.

Mannen som vart knivstukken, vart frakta til Molde sjukehus før han vart send vidare til St. Olavs hospital i Trondheim laurdag morgon. Han er alvorleg skadd, men er vaken og stabil, og har vorte avhøyrd av politiet.

Hendinga skal ha funne stad på ei privat adresse på Sunndalsøra i Sunndal kommune i Møre og Romsdal natt til laurdag. Dei tre involverte i saka er alle del av eit rusmiljø.

Politiet stadfestar at dei har etterforska saka gjennom helga med mellom anna kriminaltekniske undersøkingar, avhøyr av fornærma, dei sikta og andre personar.

Paret som budde på staden, har vorte arrestert og sikta for grov kroppsskade eller medverknad til dette. Mannen i 30-åra vart arrestert natt til laurdag, medan kvinna i 20-åra vart arrestert laurdag formiddag.

Begge vart lauslatne søndag kveld etter å ha forklart seg. Dei erkjenner ikkje straffskuld, men siktinga blir førebels halden oppe for begge to, ifølgje Egeness.

Det står framleis att ein del etterforsking i saka, og det blir jobba vidare med både teknisk og taktisk etterforsking.

(©NPK)