For to av dei tre nyregistrerte er smittevegen kjend, medan den er ukjend for den siste.

– Det er alltid hyggjeleg med låge smittetal, men vi skal nok ikkje leggje altfor mykje vekt på eit enkelttal etter ei helg. Som vanleg må vi sjå smittetala over fleire dagar, og dei viser at smittetrykket er nokså høgt, seier kommuneoverlege John David Johannessen i ei pressemelding.

