Trondheim: – Dessverre nøydde til å stengje ned det meste

innenriks

– Eg vil slå fast med ein gong at vi har komme i ein situasjon der vi må ta endå tydelegare grep og endå kraftigare tiltak. Vi er no dessverre nøydd til stengje ned det meste av aktivitet i Trondheim for å få kontroll på smitteutviklinga, sa kommunedirektør Morten Wolden på ein pressekonferanse måndag ettermiddag.

Han har foreslått ei rekkje tiltak, mange av dei tilsvarande nivå 5B nasjonalt, og formannskapet skal seinare måndag behandle saka.

Smittesporarane fortel no at dei er i ferd med å miste kontrollen, fortel kommunedirektøren.

Den indiske varianten av koronaviruset er funnen i nabokommunen Orkland, og sjølv om ikkje analysane er klare, innrettar Trondheim seg no som om denne varianten òg er der.

Ordførar: Behov for utestemme

Ordførar Rita Ottervik (Ap) rår formannskapet til å stramme inn og trur òg det vil skje, kanskje med nokre justeringar.

– Det er behov for å bruke utestemma no og formulere påbod i staden for tilrådingar, sa ho på pressekonferansen.

– Det er alvor no. Dette skal vi klare. Vi kan klare å slå det ned på eit par veker, men då må vi gjere det saman og følgje reglane. Då kan vi gå ein sommar i møte der vi igjen kan gå mot gjenopning og ein normal kvardag, avslutta ordføraren.

Aukande grad av likegyldigheit

– Det er fleire ting vi har sett som har bekymra oss den siste veka, og i aukande grad, sa fagansvarleg overlege ved smittesporinga i Trondheim, Eli-Anne Skaug.

– Ein av tinga vi har sett, er ei aukande grad av likegyldigheit med det å overhalde karantene, sa Skaug og fortalde at dei veit om fleire som har sete i smittekarantene, som har brote karantenen og smitta andre.

Kommuneoverlege Elizabeth Kimbell seier kommunen no står på eit kritisk punkt i handteringa av koronapandemien. Det siste døgnet er det registrert 34 nye smittetilfelle, medan talet for helga var 89.

– Etter langhelga, omkring Kristi himmelfartsdag og 17. mai, så har smittetalet nidobla seg frå cirka 30 i veka, til no nærare 250.

– I same periode har delen positive testar av alle vi testar, auka, og delen smitta utan kjend smittekjelde ligg stabilt på over ti prosent, og vi byrjar på nytt å sjå innleggingar på sjukehus. Dette veit vi er teikn på at vi byrjar å få ei smitteutbreiing som vi ikkje har full oversikt over, seier Kimbell.

Skummar overflata

Kommunedirektør Wolden sa at styrken til kommunen gjennom pandemien har vore at dei har kunna dykke ned i kvart enkelt smittetilfelle, funne kjelda og sett i verk tiltak.

– I dag er vi ikkje der. Viss vi ikkje får kontroll no og dette utviklar seg, kan vi få veker og månader der vi berre skummar overflata, slik ein del andre byar og kommunar har opplevd, seier Wolden.

Mellom anna vil kommunedirektøren ha eit forbod mot private samankomstar med fleire enn to gjester i eigen heim.

Stengjer det meste

Dei foreslåtte tiltaka omfattar òg mellom anna stenging av verksemder, forbod mot arrangement, skjenkestopp, stenging av universitet, høgskular og fagskular, påbod om heimekontor, stans i idretts- og fritidsaktivitetar og plikt til å bruke munnbind.

Folk blir òg rådd til å avgrense sosiale kontaktar til fem personar per veke utanom husstanden, arbeid og skule, og dei blir bedne på det sterkaste å unngå all unødvendig reiseaktivitet i regionen.

(©NPK)