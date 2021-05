Trondheim tapte rettssak om elsparkesyklar

innenriks

Dommen vart kunngjord fredag, skriv Dagens Næringsliv.

Lagmannsretten kom til same konklusjon som tingretten og slo einstemmig fast at kommunen manglar rettsleg grunnlag til å hindre verksemda til Ryde.

Kommunen gjekk til søksmål mot Ryde fordi han meinte at selskapet kunne nektast å drive verksemd på kommunal grunn utan avtale på grunnlag av den alminnelege eigedomsretten.

Tingretten meinte likevel at kommunen trong ein lovheimel, noko han ikkje hadde.

Ifølgje DN har kommunen òg prøvd å innføre anbod for å setje eit tak både på talet på operatørar og talet på einingar, men Ryde har nekta for grunnlaget for ordninga og framleis å plassere ut elsparkesyklar i Trondheim.

(©NPK)