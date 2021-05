Unio trappar opp streiken òg i Oslo

innenriks

– Grunnen til at vi trappar opp streiken er for å vise arbeidsgivar alvoret i situasjonen. Vi gjer det sjølvsagt òg for å leggje eit ekstra press på arbeidsgivar slik at vi kjem vidare i dialogen, seier forhandlingsleiar Aina Skjefstad Andersen i Unio til NTB.

Onsdag trappar Unio opp streiken òg i Oslo med over 1.200 tilsette i skular, barnehagar og ulike helseinstitusjonar. Frå før er over 600 Unio-medlemmer i Oslo tekne ut i streik etter at meklinga med Oslo kommune ikkje førte fram. Oslo er eit eige tariffområde.

Før helga vart det kjent at Unio-streiken blir òg trappa opp i andre kommunar frå og med onsdag. Til saman vil 20.000 Unio-tilsette i kommunar utanfor Oslo då vere tekne ut i streik.

(©NPK)