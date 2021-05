innenriks

Til avisa seier statsadvokat Andreas Schei seier at sjølve straffesaka mot Viggo Kristiansen ikkje er lagd bort. Den er framleis er under etterforsking.

– Vi held framleis fram etterforskinga, men tidsforløpet på denne er lengre enn det vi har sett for oss. Vi kan ikkje seie at risikovurderinga tilseier at han blir halden fengsla slik saka no ligg an, seier statsadvokaten.