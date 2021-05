Viggo Kristiansens forsvarar: Ein enorm lette

innenriks

I ei pressemelding måndag opplyser statsadvokatane Andreas Schei og Johan Øverberg at påtalemakta støttar Viggo Kristiansens anke om lauslating.

– Etter ei samla vurdering, der det er teke i betraktning at saka etter gjenopninga ikkje er endeleg avgjort, og der også behovet for samfunnsvern er vurdert, har påtalemakta komme til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høgsterett og påstå han lauslaten, skriv dei to.

Kristiansen er dømd til 21 års forvaring for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Forsvarar: Enorm lette

Familiane til dei drepne jentene er overraska og skuffa over at påtalemakta ber om at Viggo Kristiansen blir lauslaten, fortel bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Kristiansens forsvarar, advokat Arvid Sjødin, kallar avgjerda som ein «enorm lette». Han ventar lauslating måndag eller tysdag.

– Viggo er betydeleg overraska, men veldig glad. Eg har òg snakka med familien. Fleire seier dei skal heim og heise flagget, seier Sjødin til NTB.

Høgsterett skal etter planen behandle spørsmålet om lauslating 17. juni i full behandling med fem dommarar, men no ber påtalemakta ifølgje VG om at spørsmålet blir behandla skriftleg.

Teken opp att i februar

Gjenopptakingskommisjon vedtok 18. februar i år å gjenopne straffesaka mot Viggo Kristiansen. Oslo statsadvokatembete gjennomgår saka og skal gi ei innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomførast ei ny hovudforhandling eller om det skal bedast om frifinnande dom utan hovudforhandling. Det arbeidet går framleis føre seg.

– Grunna alderen til saka, omfang og etterforskingsskritt må det antakast at endeleg innstilling og Riksadvokatens avgjerd tidlegast kan vere klar hausten 2021, heiter det i pressemeldinga.

Ikkje forlengd forvaring

Det vart måndag òg kjent at påtalemakta ikkje vil føre saka inn for retten for å få forlengd forvaringa.

– Ved denne vurderinga er det mellom anna vektlagt at verken innstillinga frå Kriminalomsorga eller vurderinga til dei sakkunnige av Kristiansen er av ein slik art at omsynet til samfunnsvern tilseier ei forlenging slik saka no står, heiter det.

Påtalemakta presiserer at støtta til kravet om lauslating ikkje er uttrykk for noko standpunkt til skuldspørsmålet.

Kristiansen har heile tida nekta straffskuld.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel. Han har sona ferdig.