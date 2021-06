15 nye smitta i Drammen

innenriks

Smittevegen er ukjend for fire av smittetilfella i kommunen, men smittesporinga er enno ikkje avslutta, opplyser kommunen.

– No har vi eit relativt høgt smittetrykk. Det betyr at det vil vere fare for ei fjerde smittebølgje så lenge vi ikkje klarer å redusere smittetrykket ytterlegare, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Dei nye smittetilfella rammar tre skular i byen; Marienlyst skule, Killingrud ungdomsskule og Åssiden vidaregåande skule.

Drammen hadde totalt 344 smittetilfelle i mai månad, den femte verste månaden rekna i talet på smitta sidan koronapandemien trefte i mars i fjor.

Formannskapet i kommunen skal tysdag ettermiddag ha eit ekstraordinært møte for å diskutere gjenopningsplanen for Drammen.

Rådmannen har foreslått at dei første letta i koronatiltaka skjer med verknad frå 10. juni.

