Artisten Kamelen frifunnen – igjen

Ifølgje Bergensavisen skal artisten, og to kameratar, ha køyrt i sirkel rundt båten, og spruta vatn på dei kvinnelege meinige om bord.

Påtalemakta meinte dette var hindring av offentleg tenestemenn og tok saka til retten.

Dei tre har forklart at dei ikkje forstod at det var marinefolk om bord. Fartøyet har verken Sjøforsvarets fargar, sirener, blålys eller andre militære kjenneteikn.

Tysdag vart artisten frifunnen – for tredje gong i ein norsk rettssal i år.

Så langt i 2021 er Marcus Kabelo Møll Mosele, som er Kamelens eigentlege namn, frifunnen for å rope «fuck the police» under ein konsert i Kristiansand i 2018, og for ran og truslar.

