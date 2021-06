Auka kredittkortbruk den siste månaden

innenriks

Det viser tal frå Norsk Gjeldsinformasjon.

Auken gjeld ikkje-renteberande kreditt. Det betyr at folk har byrja å bruke kredittkorta sine, men at denne ikkje har forfalle til betaling enno, ifølgje forbrukarpolitisk direktør Gry Nergård i Finans Norge.

Dei venta ein auke etter at Noreg førre veke gjekk inn i trinn 2 av gjenopningsplanen til regjeringa, men ifølgje Nergård er det for tidleg å seie korleis effekten av gjenopninga blir.

Ho er likevel ikkje bekymra for at auken skal føre til at gjelda kjem ut av kontroll.

– Dei fleste forbrukarane er fornuftige og betaler tilbake skuldig beløp i tide utan at gjelda aukar ytterlegare. Dessutan har gjeldsregistera vist seg å ha ein ønskt effekt, seier Nergård.

