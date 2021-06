Baneheia-dømte Viggo Kristiansen blir sett fri i dag

innenriks

Rettsavgjerda frå Høgsteretts ankeutval er einstemmig. Utvalet kan ikkje sjå «at omsynet til samfunnsvern eller andre tungtvegande grunnar» talar for å halde Kristiansen fengsla, slik lagmannsretten meinte under dissens 2–1.

Rettsavgjerda inneber at Kristiansen blir lauslaten i dag, opplyser advokat Arvid Sjødin til NTB.

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har heile tida nekta straffskuld. I februar i år fekk han straffesaka si gjenopna.

Påtalemakta bad om lauslating

Måndag vart det klart at også påtalemakta gjekk inn for ei lauslating.

– Viggo er betydeleg overraska, men veldig glad. Eg har òg snakka med familien. Fleire seier dei skal heim og heise flagget, sa Kristiansens forsvarar, advokat Arvid Sjødin, til NTB då det vart kjent.

Oslo statsadvokatembete skal gi ei innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomførast ei ny hovudforhandling eller om det skal bedast om frifinnande dom utan hovudforhandling. Denne avgjerda vil tidlegast vere klar til hausten.

Jan Helge Andersen vart dømd til 19 års fengsel i Baneheia-saka. Han har sona ferdig.

Kontaktforbod til behandling

Dei etterlatne etter jentene som vart drepne, har bede om at Viggo Kristiansen blir fått eit kontaktforbod når han høgst sannsynleg blir lauslaten.

Det er Oslo politidistrikt som har denne saka til behandling, opplyser bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

– Vi ventar på tilbakemelding. Dette hastar jo, seier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Kommunikasjonsrådgivar Steinar Wulfsberg-Gamre i Oslo politidistrikt stadfestar at saka er til behandling hos dei.

Vurderer politivern

Advokat Arvid Sjødin ser ikkje bort frå at dei formelt vil be om politivern for Viggo Kristiansen.

Til VG opplyser advokaten at dei diskuterer om 42-åringen treng vern for å ta vare på sin eigen tryggleik.

– Vi ser på dette no. Vi ser at det er mykje hat i sosiale medium, der folk hissar seg opp over saka. Vi ser ikkje bort ifrå at vi vil be om det formelt no, seier Sjødin.

(©NPK)