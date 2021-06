Elden: Lite sannsynleg med ny fengsling av Viggo Kristiansen

innenriks

Til VG seier den profilerte advokaten at det verste utfallet for Kristiansen er at han blir kjend skuldig igjen og blir straffa med 21 års fengsel – men at straffa blir sett på som ferdig sona.

– Om han blir no lauslaten, kjem han ikkje inn igjen som følgje av Baneheia-saka, seier advokaten, som grunngir det med at Kristiansen har sona maksimumet i lova.

Elden trur ikkje 42-årige Kristiansen blir dømd til forvaring på ny.

– Ikkje når han blir no lauslaten og påtale legg til grunn at det ikkje er behov for eiga forlengingssak. Då legg dei til grunn at det i dag ikkje finst sterk nok gjentakingsfare, seier han.

Viggo Kristiansen er dømd til 21 års forvaring for å ha vore hovudmannen bak valdtektene av og drapa på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har heile tida nekta straffskuld. I februar fekk han straffesaka si gjenopna. Måndag vart det klart at påtalemakta går inn for at han blir lauslaten.

Oslo statsadvokatembete gjennomgår saka og skal gi ei innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomførast ei ny hovudforhandling eller om det skal bedast om frifinnande dom utan hovudforhandling. Denne avgjerda vil tidlegast vere klar til hausten.

