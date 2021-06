FHI endrar ikkje vurderinga av Delta-varianten trass nye utbrot

innenriks

– Per no er vurderinga vår at denne varianten kan handterast med same smitteverntiltak som vi bruker uavhengig av variant no, skriv avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) i ein e-post til NTB.

Dermed endrar ikkje FHI oppfatninga si av trusselen frå Delta-varianten frå risikovurderinga si som vart publisert laurdag. Sidan då har det dukka opp koronatilfelle der ein har sterk mistanke om at den smitta ber på denne varianten i Asker og i den tredje største byen i landet, Trondheim.

Sistnemnde innførte ei streng nedstenging måndag og har varsla at dei ikkje har oversikt over alle nærkontaktar. Vold understrekar at det er venta at fleire tilfelle av Delta-varianten vil dukke opp framover.

– Ut frå informasjon vi har frå Storbritannia, blir det rekna som sannsynleg at han etter kvart kan bli den dominerande varianten i Noreg òg, seier ho.

