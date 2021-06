Høven sluttar i SJ Norge

innenriks

– I lys av at selskapet no etter ei vellykka etablering og oppstart går over i ein ny fase, har eg i samråd med styreleiar valt å fråtre stillinga mi, seier Sverre Høven.

Høven overtok som administrerande direktør i SJ Norge 15. januar 2020.

– For eitt år sidan starta vi drifta av trafikk på Trafikkpakke 2 Nord. Målet vårt var meir og fleire fornøgde kundar. Slik har det dessverre ikkje vorte. Dette har vore eit år sterkt prega av korona og reiserestriksjonar som har ført til at vi no er i ein heilt annan situasjon enn forventa. Selskapet har no behov for ein annan type kompetanse, og eg vel derfor å gå av, seier Høven i ei pressemelding.

Kommersiell direktør Lena A. Nesteby vil fungere som administrerande direktør inntil vidare.

