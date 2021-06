Halvparten seier Oslo-politikarane har gått for langt i å fjerne bilar i sentrum

innenriks

Delen som seier dei meiner at Oslo sentrum bør vere mest mogleg bilfritt er no på 45 prosent. Det er ein nedgang på sju prosentpoeng frå 2020, skriv Dagsavisen.

På spørsmål om Oslo har gått for langt i å fjerne bilar frå sentrum, svarer nesten halvparten, 49 prosent, at styresmaktene har gått for langt. Det er fem prosent fleire enn for eitt år sidan.

– Endring i haldninga til desse tiltaka kan komme av at fleire har følt seg avhengig av bil i pandemiåret, og at det har vore mykje debatt om tiltak som har vorte innførte eller er planlagt innført, seier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, til Dagsavisen.

Det er femte året på rad at Klimaetaten i Oslo kommune gjennomfører Klimaundersøkinga i befolkninga i Oslo og kommunane i Viken, som tidlegare tilhøyrde Akershus.

(©NPK)