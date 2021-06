I underkant av 500 ulvar i Noreg og Sverige

innenriks

Til saman 480 ulvar i Noreg og Sverige er ein auke på 30 ulvar frå førre vinter og ein auke på 100 ulvar i løpet av to år. Bestanden er med dette tilbake på omtrent same nivå som i 2015, ifølgje Rovdata.

– Utviklinga dei to siste åra viser at den skandinaviske ulvestammen har vakse og at auken hovudsakleg skjer i Sverige, seier Petter Wabakken, prosjektleiar for ulveovervakinga hos Høgskolen i Innlandet på Evenstad.

I Noreg, inklusive grenserevir, vart det i vinter påvist 109 til 114 ulvar, ein liten oppgang frå 103 til 106 ulvar førre vinter.

– Når ulvane i grenserevir blir delte mellom landa, tel den norske delen av bestanden 83 til 86 dyr, Tala inkluderer 24 døde ulvar felt på jakt. Viss vi trekker frå kjende døde ulvar frå registreringsperioden, står det att 59 til 62 individ før utvandring av ungulvar og fødsel av nye kvalpekull, forklarer Kindberg.

Med utrekningsmodellen er det anslått at det var 395 ulvar i Sverige og halvparten av grenserevir i vinter.

– Det er ein oppgang på 85 individ dei siste to åra, seier Wabakken.

