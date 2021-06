Jan Hanvold og Visjon Norge ankar til Høgsterett

innenriks

Gulating lagmannsrett dømde kanalen til å betale 150.000 kroner i oppreisning for å ha krenkt privatlivet. Hanevald og Pedersen måtte ut med høvesvis 40.000 kroner og 15.000 kroner.

Etter råd frå advokat John Christian Elden blir anka dommen, opplyser Hanvold til Noreg I dag.

– Først og fremst må Høgsterett godta anken. Det er ikkje sikkert at dei gjer det. Det ei prinsipiell sak. Vi meiner at dette er heilt «hinsides» all sunn fornuft, og det luktar kristenmannsblod, seier Hanvold.

Saka handlar om ein ung mann som fekk omfattande skadar etter å ha hamna i ei motorsykkelulykke i 2016. Eitt år seinare vart mora intervjua av TV-kanalen, der det mellom anna vart vist tre bilete av sonen. Eitt av bileta var frå då mannen låg i koma på sjukehuset.

Mannen melde så TV-kanalen for brot på privatlivets fred sidan han ikkje hadde gitt samtykke til at bileta skulle bli vist på TV.

– Dette er eit rettsområde der Høgsterett ikkje har gitt oss nokon tidlegare praksis, og som er inngrep både i ytrings- og religionsfridommen, så saka er veleigna dersom Høgsterett vil setje grense, seier advokat Elden.

(©NPK)